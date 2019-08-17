В Пуховичском районе автомобиль врезался в придорожное дерево: два человека погибли

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП произошло в Пуховичском районе: пьяный водитель, управляя автомобилем KIA Rio, врезался в придорожное дерево, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
"Сегодня около 11 часов на грунтовой автодороге между деревнями Красный Октябрь и Осовок Пуховичского района 36-летний минчанин, управляя автомашиной KIA Rio, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и врезался в придорожное дерево, - рассказали в УВД. - В результате аварии на месте погибла не пристегнутая 27-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении. Водитель и второй пассажир были доставлены в больницу, где водитель скончался".
По предварительной информации, водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортными средствами.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются причины и обстоятельства аварии.-0-
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