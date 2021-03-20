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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся - водитель погиб на месте. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
По предварительной информации, около 14.45 на ул.Центральной в деревне Ситники 65-летний водитель "Пежо" не справился с управлением на закруглении дороги и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся, водитель скончался на месте происшествия.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователь, представитель ГКСЭ по Минской области.
"Уважаемые водители, выбирайте скоростной режим в зависимости от дорожных условий, снижайте скорость перед потенциально опасными участками дороги", - добавили в ГАИ.-0-