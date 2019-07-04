В Пуховичском районе горела ферма

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар на молочно-товарной ферме в Пуховичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Информация о пожаре на ферме в агрогородке Новополье поступила спасателям сегодня в 2.25. "Когда работники МЧС прибыли на место, горела крыша здания. До прибытия подразделений спасателей работники предприятия эвакуировали 50 телят. Пострадавших нет", - сказала Анастасия Швайбович.

Огнем повреждены обрешетка кровли и шифер. Причина пожара устанавливается.-0-

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