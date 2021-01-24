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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе из-за неисправности оборудования без газа были 33 дома, сообщили БЕЛТА в МЧС.
23 января в 8.38 поступило сообщение о неисправности оборудования на газораспределительной подстанции №14 филиала "ПУ "Слуцкгаз" РУП "Минскоблгаз" в городском поселке Свислочь Пуховичского района. Без газоснабжения оставались 31 многоквартирный и 2 частных жилых дома.
В 13.10 после поквартирного обхода потребителей газоснабжение восстановлено. Причиной отключения была неисправность регулятора давления газа.-0-