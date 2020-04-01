1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе мужчина погиб под колесами автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Трагедия произошла 31 марта около 22.20 в агрогородке Блонь. Водитель Volvo на автодороге Марьина Горка - Пуховичи переехал местного жителя, лежащего на проезжей части. Мужчина 1950 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП Пуховичское РОСК возбудило уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

ГАИ Минской области напоминает пешеходам, что нужно обозначать себя фликерами в темное время суток. Водителям же рекомендуется при проезде населенных пунктов быть предельно острожными за рулем, двигаться с минимальной скоростью. "В случае обнаружения на проезжей части пешехода или велосипедиста с признаками опьянения просим участников дорожного движения незамедлительно позвонить по 102", - отметили в ГАИ.-0-