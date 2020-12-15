15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе мужчина замкнул проволокой рельсы - возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В ночь с 14 на 15 декабря неизвестный мужчина вблизи поселка Марьино замкнул металлической проволокой рельсы и тем самым вывел из строя сигнализацию. Из-за этого произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора, была нарушена работа железной дороги.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции через несколько часов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель этого же поселка. К его дому от рельсов привели следы на снегу.

Пуховичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) УК.-0-