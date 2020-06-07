В Пуховичском районе мужчине зажало в мотоблоке ногу

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе ногу мужчины зажало в мотоблоке, ему понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС Беларуси.

Сообщение о том, что мужчине в деревне Узляны Пуховичского района нужна помощь, поступила спасателям 6 июня в 9.51. Со слов пострадавшего, во время сельхозработ на дачном участке он попытался привести в движение остановившийся мотоблок. В какой-то момент устройство фрезой зацепилось за штаны и зажало ногу. Работники МЧС при помощи специального инструмента освободили ее.

С травмами различной степени тяжести мужчину доставили в больницу.-0-