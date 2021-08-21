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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе мужчину насмерть придавило бревном, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете."Вечером 19 августа в лесу вблизи деревни Заболотье Пуховичского района 23-летний работник одного из районных предприятий загружал древесину. Бревна поднимались на трактор с помощью подъемника и складывались в прицеп. При загрузке последнее бревно начало скатываться, пострадавший подбежал ближе. Лесоматериал упал, придавив мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте", - рассказали в СК.Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксирована следовая картина.Пуховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Опрошены очевидцы, изымается необходимая документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поручена УГКСЭ по Минской области.-0-