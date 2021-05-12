В Пуховичском районе опрокинулся автомобиль - погиб пассажир

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе опрокинулся автомобиль - мужчина погиб, женщина госпитализирована. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"10 мая около 22.30 на 39-м км автодороги М5 Минск - Гомель вблизи агрогородка Дукора 46-летний минчанин, управляя автомашиной "Опель Зафира", неправильно выбрал скорость движения и съехал в левый по ходу движения кювет, автомобиль опрокинулся. В результате автоаварии погиб 51-летний минчанин. 54-летняя жительница столицы с травмами госпитализирована", - рассказали в ГАИ.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК, он задержан в порядке ст.108 УПК.-0-