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02 декабря 2019, 07:48

В Пуховичском районе при пожаре погибли 2 человека

Фото из архива
Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе (Минская область) при пожаре погибли 2 человека, пострадали двое детей. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 1 декабря, сообщение спасателям поступило в 15.35. В жилом доме в деревне Блонь произошел пожар. В результате происшествия погибли два человека, пострадали двое детей - дочери хозяйки 2008 года и 2006 года рождения.

"На момент пожара в доме находилась хозяйка, брат ее мужа и 9 детей. Дети покинули дом самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. В доме спасатели обнаружили погибшую 34-летнюю хозяйку и 37-летнего брата ее мужа", - рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Пострадавшие с термическими ожогами доставлены в больницу. Огнем повреждены строительные конструкции и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при розжиге печи.-0-

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