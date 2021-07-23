23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе при пожаре спасли 70 га ячменя на корню. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"22 июля в 17.19 в ЦОУ Пуховичского района поступило сообщение о загорании в поле вблизи города Марьина Горка. По прибытии к месту вызова спасатели установили, что горят пожнивные остатки и зерновая культура на корню", - рассказали в пресс-службе.

На момент возникновения пожара в поле проводились работы по уборке зерновых. Тушение пожара до прибытия подразделений МЧС не осуществлялось. Для ликвидации загорания привлекалась техника сельскохозяйственного предприятия.

В результате пожара огнем уничтожены 7 га ячменя на корню. Работники МЧС и хозяйства спасли 70 га ячменя.

В результате ЧС никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.-0-

Фото Минского областного управления МЧС