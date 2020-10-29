В Пуховичском районе при столкновении легковушки с автобусом погиб человек

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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе легковушка столкнулась с автобусом, есть погибший. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома
"28 октября около 19.05 на 34-м км автодороги М5 Минск - Гомель Пуховичского района вблизи деревни Хозянинки минчанин 1967 года рождения на автомобиле Toyota Avensis Verso ехал в направлении Минска по крайней правой полосе. В результате несоблюдения дистанции до движущегося впереди транспортного средства он столкнулся с автобусом ПАЗ-32053 под управлением жителя Минского района 1984 года рождения", - рассказали в ГАИ.
Водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.-0-