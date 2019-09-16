В Пуховичском районе пропал подросток

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пуховичский РОВД, военные, спасатели и местные жители разыскивают пропавшего 15-летнего Дмитрия Землякова, сообщили БЕЛТА в МВД.
Сегодня около 8.00 подросток пошел в школу, но не дошел до нее и вернулся домой. Переоделся, оставил вещи, мобильный телефон, деньги и ушел. До настоящего времени местонахождение парня неизвестно.
Его приметы: на вид 14-16 лет, телосложение средней полноты, рост 175-180 см, волосы прямые светло-русые, глаза карие, лицо треугольное, бледное. Был одет в синие куртку, джинсы и кеды. Особая примета - шрам за правым ухом.
Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону 102.-0-