В Пуховичском районе работники МЧС спасли при пожаре трех человек

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Пуховичском районе работники МЧС спасли трех человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

10 декабря в 22.59 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома по ул.Озерной в деревне Сергеевичи. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было обнаружено плотное задымление внутри жилого дома. "При проведении разведки звеном газодымозащитной службы МЧС из жилой комнаты вынесены на свежий воздух 3 человека: хозяин, его гражданская жена и находившаяся в гостях женщина. Спасенные не пострадали", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждена кровать, закопчены стены в комнате. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-