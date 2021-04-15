В Пуховичском районе работники похитили у сельхозпредприятия 280 л дизтоплива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе работники похитили дизтопливо у сельхозпредприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Механизатор ОАО "Пуховичский райагросервис", работая на энергонасыщенном тракторе и списывая полученное в период проведения весенних полевых работ топливо, "сэкономил" 280 л окрашенного дизельного топлива. Будучи в сговоре с кладовщиком Пуховичского райагросервиса, ответственным за отпуск горюче-смазочных материалов, механизатор по телефону попросил женщину отпустить топливо в пластиковые емкости их общему знакомому, также механизатору этого хозяйства, который должен был забрать топливо на личном автомобиле. В дальнейшем механизаторы собирались реализовать похищенное, а вырученные деньги разделить между фигурантами на три равные части. Однако при следовании от АЗС перевозчика задержали сотрудники Пуховичского РОВД.

Как выяснилось, автомобиль перевозчика был заправлен украденным ранее окрашенным дизельным топливом. За это мужчина уже привлечен к административной ответственности за хищение и незаконное использование такого топлива.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении работников, причастных к хищению топлива, уголовного дела по ч.2 ст.211 УК, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.-0-