В Пуховичском районе спасатели освободили руку женщины из барабанов смесителя

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе спасатели освободили руку женщины из барабанов скоростного смесителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

28 декабря в 10.23 спасателям поступило сообщение о том, что требуется помощь в освобождении зажатой в смесителе руки человека в деревне Уборки Пуховичского района. Как позже стало известно, женщина проводила чистку смесителя. Ее одежда намоталась на барабан, из-за чего рука работницы оказалась зажатой между барабанами.

"Женщина находилась в сознании, работники скорой медицинской помощи стабилизировали ее состояние. Мы при помощи бензореза разрезали барабаны скоростного смесителя и освободили зажатую руку. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.

Женщина доставлена в больницу.-0-