17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе спасатели помогли выйти из леса заблудившейся пенсионерке. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Спасателям 16 июля в 20.23 поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи поселка Блужа Пуховичского района потерялась пенсионерка 1941 года рождения. Накануне женщина с дочерью приехали на дачу. Около 10.00 пенсионерка ушла в лес за ягодами и заблудилась. За помощью обратилась ее дочь.

Поисковые работы проводились районными спасателями, работниками РОСН, Минского областного управления МЧС, сотрудниками РОВД. Всего в поисках было задействовано 14 человек. В 22.30 потерявшаяся была обнаружена. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, необходимо изучить правила безопасности. Собираясь в лес, следует взять с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Необходимо также взять заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства.-0-