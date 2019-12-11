В Пуховичском районе столкнулись два грузовика: пострадал мужчина

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе столкнулись два грузовика, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС!!!

Инцидент произошел сегодня в 6.52 вблизи деревни Подбережье Пуховичского района. Столкнулись два грузовых автомобиля - МАЗ-МАН с прицепом и "Ивеко".

Спасатели при помощи гидравлического инструмента из грузового автомобиля "Ивеко" деблокировали водителя. Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Марьиногорскую центральную районную больницу. Водитель автомобиля МАЗ-МАН не пострадал.-0-