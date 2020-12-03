3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе столкнулись скорая и легковушка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 1.24 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Дружный Пуховичского района. "В ходе разбирательства было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки Skoda, в которой оказался заблокирован водитель", - рассказали в пресс-службе.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали мужчину. Он и пострадавший пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.-0-