В Пуховичском районе украли более 500 м узкоколейки

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пуховичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК о краже погонных рельс узкоколейки, принадлежащей торфобрикетному заводу. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

Подозреваемыми по уголовному делу признаны четверо неработающих мужчин в возрасте 20, 31, 40 и 50 лет. Сотрудники милиции задержали их во время оперативно-разыскных мероприятий. "По данным следствия, 31-летний житель Минского района, зная о том, что узкоколейная железная дорога не используется предприятием, решил совершить хищение. Для этого мужчина на личном грузовом автомобиле с тремя знакомыми приехал на участок, автогенным сварочным аппаратом разделил на фрагменты рельсы общей длиной более 500 м и вывез их", - рассказала Татьяна Белоног.

Более 10 т рельс мужчины собирались сдать под видом лома. "Подозреваемые дали признательные показания, к ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. На их имущество наложен арест", - добавила официальный представитель УСК.

Следователи устанавливают роль каждого в совершении кражи, а также размер вреда, причиненного заводу. Похищенные рельсы найдены. Расследование уголовного дела продолжается.-0-