В Пуховичском районе украли более 500 м узкоколейки

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пуховичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК о краже погонных рельс узкоколейки, принадлежащей торфобрикетному заводу. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Подозреваемыми по уголовному делу признаны четверо неработающих мужчин в возрасте 20, 31, 40 и 50 лет. Сотрудники милиции задержали их во время оперативно-разыскных мероприятий. "По данным следствия, 31-летний житель Минского района, зная о том, что узкоколейная железная дорога не используется предприятием, решил совершить хищение. Для этого мужчина на личном грузовом автомобиле с тремя знакомыми приехал на участок, автогенным сварочным аппаратом разделил на фрагменты рельсы общей длиной более 500 м и вывез их", - рассказала Татьяна Белоног.
Более 10 т рельс мужчины собирались сдать под видом лома. "Подозреваемые дали признательные показания, к ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. На их имущество наложен арест", - добавила официальный представитель УСК.
Следователи устанавливают роль каждого в совершении кражи, а также размер вреда, причиненного заводу. Похищенные рельсы найдены. Расследование уголовного дела продолжается.-0-