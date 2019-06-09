В Пуховичском районе уже сутки тушат лесной пожар

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершается ликвидация лесного пожара в Пуховичском районе Минской области, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре на площади 14 га поступило 8 июня в 8.30. Возгорание произошло на территории Синчанского лесничества Пуховичского лесхоза возле деревни Матеевичи.
Для ликвидации пожара задействованы 26 единиц техники и 120 человек. Самолет Ан-2 авиации МЧС провел мониторинг, было принято решение о привлечении дополнительной техники. Вертолет Ми-8 сбросил на пламя 72 т воды. Пожар локализован: по состоянию на 08.00 9 июня его площадь составляет 3 га.
Пострадавших нет.-0-
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