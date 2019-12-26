26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе водитель сбил пешехода и скрылся, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 24 декабря около 20.00 на подъездной автомобильной дороге от М5 Минск-Гомель к агрогородку Пуховичи в направлении движения агрогородка Блонь. Неустановленный водитель совершил наезд на 34-летнего пешехода, жителя агрогородка Блонь, который двигался в попутном направлении по проезжей части. Мужчина от полученных телесных повреждений погиб на месте. Виновник с места происшествия скрылся.

Сотрудникам ГАИ Минской области удалось установить марку транспортного средства и водителя. Им оказался неработающий 36-летний местный житель, управлявший автомобилем "Мазда". Водитель задержан.

С начала года в регионе зарегистрировано 11 фактов ДТП с погибшими, где водители скрылись. Все виновники установлены.

В ГАИ напомнили, что как только водитель покидает место дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, в его действиях усматривается состав двух статей Уголовного кодекса: ст.317 ч.2 - за совершение ДТП, повлекшего смерть или причинения тяжких телесных повреждений, влекущее наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 5 лет, а также ст.159 ч.3 - оставление в опасности, влечет за собой наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.-0-