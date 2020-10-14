В Пуховичском районе задержан мужчина, который пытался разрисовать подстанцию ТЭЦ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе задержали граффитиста, который пытался разрисовать подстанцию ТЭЦ-5. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Сегодня в поселке Дружный около 01.00 милиционеры задержали мужчину, который баллончиком пытался расписать подстанцию ТЭЦ-5. Он был в маске и перчатках, одет в темную одежду. Им оказался 27-летний местный житель, работающий на этой же ТЭЦ. В его машине сотрудники нашли баллончики с краской. Известно, что с молодым человеком был и его подельник, однако тому удалось скрыться. Со слов задержанного, разрисовкой он намеревался выразить свою гражданскую позицию.

В отношении мужчины составлено два административных протокола за неповиновение и оскорбление милиционеров. Проверяется его причастность к участию в несанкционированных массовых мероприятиях (ранее граффитист уже привлекался к ответственности за участие в протестах).-0-