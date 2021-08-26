В пункте приема металлолома в Барановичах обнаружили гранату и фрагменты снарядов

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26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах во время осмотра металлолома была обнаружена граната. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Владелица пункта приема сообщила в правоохранительные органы об опасной находке, которая лежала среди привезенного металла. На место происшествия незамедлительно приехала следственно-оперативная группа, эвакуированы сотрудники базы приема.
Специалисты саперной группы в/ч 7404 идентифицировали фрагменты. Среди них - один корпус гранаты без взрывчатого вещества; корпус 76 мм артиллерийского снаряда без взрывчатого вещества; корпус 45 мм артиллерийского снаряда без взрывчатого вещества; 23 артиллерийских взрывателя; головная часть 105 мм артиллерийского снаряда со взрывателем и взрывчатым веществом.
Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено. Все взрывоопасные предметы уничтожены.
УВД напоминает: граждане, обнаружившие сохранившиеся с военных времен боеприпасы, должны незамедлительно сообщить об этом в милицию. К находкам ни в коем случае нельзя прикасаться. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-