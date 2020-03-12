В пункте пропуска "Брузги" мужчина попытался избавиться от сабли

12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчина попытался избавиться от холодного оружия на границе: нарушение в пункте пропуска "Брузги" пресекли таможенники. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Житель Витебска пересекал границу за рулем "Фольксвагена". Он выбрал зеленый канал, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако после того как транспортное средство было направлено на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса, мужчина попытался избавиться от сабли, выбросив ее из авто.

Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории, изъятый предмет является клинковым холодным оружием рубяще-режущего и колюще-режущего действия. Перевозить его можно только при наличии разрешительных документов. Также установлено, что изготовленная в Западной Европе в середине XIX века пехотная солдатская сабля представляет антикварную и культурную ценность.

По факту недекларирования товара в отношении мужчины начат административный процесс. Ему грозит штраф и конфискация незаконно перемещаемого оружия. Также житель Витебска привлечен судом к ответственности за нарушение режима в пункте пропуска.-0-