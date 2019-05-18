18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Домачево" задержан автомобиль с крупной партией психотропов. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Вечером 16 мая оформление на въезд в Беларусь из Польши в пункте пропуска "Домачево" по "красному" каналу проходил автомобиль Volkswagen под управлением 51-летнего гражданина Словакии. Во время осмотра внедорожника пограничный наряд с применением служебной собаки выявил возможное наличие в нем наркотических средств. При проведении углубленного досмотра в газовом баллоне обнаружены пакеты с таблетками общей массой 70,2 кг, а в порогах автомобиля - брикеты с веществом белого и коричневого цвета общей массой 12,5 кг.

По заключению специалистов Государственного комитета судебных экспертиз, разноцветные таблетки содержат особо опасное психотропное вещество МДМА, так называемое экстази, в связи с чем органом дознания Брестской пограничной группы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

Иностранный гражданин задержан и помещен в ИВС. В рамках возбужденного уголовного дела продолжаются неотложные следственные действия.-0-