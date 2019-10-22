В пункте пропуска "Каменный Лог" задержаны антикварные изделия

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" пограничный наряд при осмотре автомобиля гражданина России, который направлялся из Литвы в Беларусь, обнаружил антиквариат. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Житель Ростова при прохождении границы выбрал зеленый коридор, решив не декларировать антикварные кольцо, карманные часы, будильник, а также столовую утварь. Все эти предметы были спрятаны в перчаточном ящике, дверных нишах, полках водительской кабины и в багажнике. "По предварительной оценке, ложки и будильник выполнены из золота, а кольцо инкрустировано бриллиантом", - рассказали в ГПК.

Обнаруженные антикварные изделия и изъяты и переданы сотрудникам Гродненской региональной таможни для проведения экспертизы и оценки стоимости.-0-

Фото ГПК