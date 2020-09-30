В пункте пропуска Национального аэропорта Минск выявлены три нарушителя режима

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска Национального аэропорта Минск, несмотря на сравнительно небольшое количество авиарейсов, выявлены три нарушителя режима. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

"Пересечь какую бы то ни было границу между странами без предъявления паспорта на пограничном пункте пропуска невозможно. Установленный законодательством режим обязателен для соблюдения абсолютно всеми гражданами. Тем не менее нарушения периодически случаются. Зачастую они спровоцированы невнимательностью, а то и вовсе носят курьезный характер. Однако следует помнить, что за нарушение режима в пункте пропуска предусмотрена административная ответственность по ст.23.32 КоАП Республики Беларусь, санкции которой предусматривают предупреждение либо наложение штрафа в размере до 50 базовых величин. Для иностранцев наказание может сопровождаться депортацией", - отметили в ведомстве.

В соответствии с законом "О государственной границе Республики Беларусь" перед передачей паспорта сотруднику пограничной службы следует обязательно снять с него обложку, а также вынуть все вложения - записки, билетики, денежные купюры. Один из путешественников оставил в паспорте бумажные деньги. За это в его отношении был составлен административный протокол.

В другом случае один из гостей Беларуси в алкогольном опьянении хотел пройти пограничный контроль без документов. Паспорт все равно пришлось показать, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Конфликтная ситуация произошла также со взволнованной мамой, ребенок которой раскапризничался по прилету. Она ответила отказом на просьбу пограничников показать лицо малыша сотрудникам. Они должны были убедиться, что это именно тот ребенок, чей паспорт предъявляет женщина. Путешественнице было вынесено предупреждение.

В ведомстве напомнили, что при пересечении государственной границы во избежание нарушений режима следует иметь при себе необходимые документы и передавать их для проверки по требованию сотрудников. При этом документы заблаговременно следует освободить от обложки и любых вложений. В пунктах пропуска запрещено вести фото- и видеосъемку, разговаривать по мобильному телефону, поскольку это мешает осуществлению пограничного и иных видов контроля, предлагать должностным лицам взятки и подстрекать их к нарушениям закона, находиться без документов.-0-