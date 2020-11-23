В Радошковичах нетрезвый мужчина из-за национальной неприязни избил соседа

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Радошковичах Молодечненского района нетрезвый мужчина из-за национальной неприязни избил местного жителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Происшествие случилось на улице Советской недалеко от универсама. Об инциденте в этот же день на линию 102 сообщил пасынок потерпевшего.

"Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, правоохранители восстановили картину произошедшего. Оказалось, что 59-летний сельчанин вышел из магазина, пакет с продуктами закрепил на руле скутера и намеревался поехать домой. Без какого-либо повода на него внезапно налетел нетрезвый дебошир, который сорвал пакет с продуктами и бросил его на землю. На этом конфликт исчерпан не был - неадекватный мужчина полез на потерпевшего с кулаками и нанес ему удар в область лица. Затем разъяренный фигурант выместил свою злость на скутере и скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в УВД.

Милиционеры быстро установили злоумышленника - им оказался безработный 55-летний сосед потерпевшего. Его задержали в квартире, пользующейся сомнительной репутацией. Для разбирательства фигуранта доставили в местное отделение милиции. Он был пьян, что подтвердило и освидетельствование. "В милиции нарушитель пытался оправдать себя личной неприязнью к украинской нации (потерпевший - родом из Украины). Не отрицал мужчина и то, что к поступку подтолкнули эмоции, подогретые спиртным", - отметили в УВД.

Его действия правоохранители квалифицировали по ст.339 (хулиганство) УК. К слову, у хулигана уже имеется судимость за такое же деяние. Тогда он беспричинно избил двух мужчин. Прежде неоднократно привлекался к административной ответственности за семейно-бытовые скандалы, пьянки в общественных местах и мелкое хулиганство.-0-