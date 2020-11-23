В Радошковичах нетрезвый мужчина из-за национальной неприязни избил соседа

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:40 Около 6 тыс. мирных жителей убиты и ранены в Афганистане за 10 месяцев 2020 года В мире
14:34 В Минске 1,6 тыс. многодетных семей направят на улучшение жилищных условий до конца этого года Регионы
14:33 Рачков 25 ноября проведет прием граждан Регионы
14:31 Кухарев поручил до конца недели проверить состояние пищеблоков минских школ Регионы
14:24 Археологи нашли останки двух погибших при извержении Везувия в 79 году н.э. Калейдоскоп
14:23 Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости открыт Регионы
14:17 Некоторые троллейбусы и автобусы в Минске с 24 ноября изменят маршруты Регионы
14:17 НББ представит рукописи и редкие книги из личной коллекции Владимира Короткевича Культура
14:09 Сотрудники амбулаторной службы обзвонили 700 учеников после инцидента в минской школе №61 Регионы
13:58 Снижение в 2020 году выбросов углекислого газа не ослабит парниковый эффект - ВМО В мире
13:57 Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт Регионы
13:55 COVID-19 в Европе идет на спад, карантин могут ослабить В мире
13:54 Кунцевич: обрабатываются уже более 8 тыс. предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию Общество
13:51 Победителем конкурса инновационных проектов БГУ стал автор инициативы SexEd Общество
13:40 Белорусская версия песни Арины Пехтеревой "Пришельцы" будет презентована на этой неделе Культура
13:36 Генпрокуратура о нарушителях движения на ж/д: создавали опасность гибели людей Происшествия
13:33 ООН: более 100 стран пообещали возродить примерно 1 млрд га земель В мире
13:26 Зеленский вылечился от коронавируса В мире
13:18 Национальный исторический музей создает безбарьерную среду для посетителей Регионы
13:18 Развитие налоговых органов стало темой встречи слушателей Академии управления и первого замминистра МНС Общество
13:17 В Радошковичах нетрезвый мужчина из-за национальной неприязни избил соседа Происшествия
13:16 Доллар и евро на торгах 23 ноября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:16 Турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева пройдет в Минске в формате матчевой встречи Спорт
13:00 В Берестовицком районе при пожаре спасли женщину Происшествия
13:00 Беларусь и Нигерия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области образования Общество
12:59 В день зимнего солнцестояния произойдет редчайшее сближение Юпитера и Сатурна Технологии
12:55 С ноября телефонные мошенники украли у жителей Гродненской области более Br160 тыс. Происшествия
12:48 Акция по пропаганде использования зимних шин пройдет в Беларуси Общество
12:30 В детской инфекционной больнице остаются шестеро учеников минской школы №61 Регионы
12:28 Сегодня станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении-2020" Культура
Все новости
Все новости
Происшествия
23 ноября 2020, 13:17

В Радошковичах нетрезвый мужчина из-за национальной неприязни избил соседа

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Радошковичах Молодечненского района нетрезвый мужчина из-за национальной неприязни избил местного жителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Происшествие случилось на улице Советской недалеко от универсама. Об инциденте в этот же день на линию 102 сообщил пасынок потерпевшего.

"Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, правоохранители восстановили картину произошедшего. Оказалось, что 59-летний сельчанин вышел из магазина, пакет с продуктами закрепил на руле скутера и намеревался поехать домой. Без какого-либо повода на него внезапно налетел нетрезвый дебошир, который сорвал пакет с продуктами и бросил его на землю. На этом конфликт исчерпан не был - неадекватный мужчина полез на потерпевшего с кулаками и нанес ему удар в область лица. Затем разъяренный фигурант выместил свою злость на скутере и скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в УВД.

Милиционеры быстро установили злоумышленника - им оказался безработный 55-летний сосед потерпевшего. Его задержали в квартире, пользующейся сомнительной репутацией. Для разбирательства фигуранта доставили в местное отделение милиции. Он был пьян, что подтвердило и освидетельствование. "В милиции нарушитель пытался оправдать себя личной неприязнью к украинской нации (потерпевший - родом из Украины). Не отрицал мужчина и то, что к поступку подтолкнули эмоции, подогретые спиртным", - отметили в УВД.

Его действия правоохранители квалифицировали по ст.339 (хулиганство) УК. К слову, у хулигана уже имеется судимость за такое же деяние. Тогда он беспричинно избил двух мужчин. Прежде неоднократно привлекался к административной ответственности за семейно-бытовые скандалы, пьянки в общественных местах и мелкое хулиганство.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Минская область Молодечно нападение хулиганство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Генпрокуратура о нарушителях движения на ж/д: создавали опасность гибели людей
Фото МЧС В Берестовицком районе при пожаре спасли женщину
Фото из архива С ноября телефонные мошенники украли у жителей Гродненской области более Br160 тыс.
Скриншот из видео МВД Серийного вора задержали в Бресте
Фото из архива Мужчину приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за оскорбительный комментарий
Фото из архива МВД: 22 ноября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 345 человек
Главное
Александр Лукашенко и Виктор Хренин О ситуации в армии, деструктивных силах и патриотизме - Лукашенко принял с докладом министра обороны
Беларусь не будет инициатором деструктивных действий в отношении своих партнеров, но ответит адекватно - Макей
Кунцевич: обрабатываются уже более 8 тыс. предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию
Minsk Word: Престижность комплекса определяется инфраструктурой
Топ-новости
Беларусь планирует расширить участие в международных миротворческих миссиях
Депутат: надо сделать все возможное, чтобы сохранить наше национальное единство
Кухарев поручил до конца недели проверить состояние пищеблоков минских школ
Генпрокуратура о нарушителях движения на ж/д: создавали опасность гибели людей
Акция по пропаганде использования зимних шин пройдет в Беларуси
Беларусь сделает первую лабораторную партию российской вакцины от COVID-19 в этом году - Пиневич
Рачков 25 ноября проведет прием граждан
Сегодня станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении-2020"
В Minsk World – старт продаж квартир в доме "Екатеринбург"! Акции для всех, выгодные условия каждому!
Новую модель трактора МТЗ представили на выставке в Китае
МВД: 22 ноября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 345 человек
Почти 4 млн куб.м древесины продано на годовых биржевых торгах
Кратковременные осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 24 ноября
Союзные парламентарии обсудят регулирование мер поддержки СП по производству сельхозтехники
Белорусские школьники завоевали медали на международном турнире по информатике
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.