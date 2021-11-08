В районе 32-го км внешнего кольца МКАД произошло ДТП с участием пешехода

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 часов, 55-летний мужчина, управляя автомобилем "Крайслер", двигался по МКАД со стороны ул.Мазурова в направлении ул.Шаранговича во второй полосе движения, и в районе съезда на поселок Ярково совершил наезд на неустановленного мужчину, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Такая информация сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского района, следственно-оперативная группа УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сотрудники ГКСЭ по г.Минску.

Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция напоминает, что пересечение проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора недопустимо! Берегите свою жизнь и будущее иных участников дорожного движения!-0-