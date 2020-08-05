В районе пятого форта под Брестом обнаружили боеприпасы

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В районе 5 форта мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" обнаружены боеприпасы, пролежавшие в земле несколько десятилетий, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Находку обнаружили во время инженерно-поисковых работ - с 20 июня филиал закрыт для посещений в связи с реставрацией и музеефикацией 5 форта. На поверхность извлечены пять противотанковых гранат ПГ-2 и около 50 предметов, схожих с патронами, гильзами и пулями различного калибра. Все они из-за долгого нахождения в земле подверглись сильной коррозии. На нескольких гильзах удалось рассмотреть дату выпуска - 1950 год.

Противотанковые гранаты были уничтожены саперно-пиротехнической группой. Остальную часть находки сотрудники органов внутренних дел направили на баллистическую экспертизу в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ. Согласно выводам эксперта, это боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию - пистолету Макарова, винтовкам конструкций Мосина, Токарева и Драгунова, ручному пулемету Дегтярева. Все они изготовлены заводским способом.

Правоохранительные органы проводят по факту проверку.-0-