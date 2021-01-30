В Ратомке на территории центра олимпийской подготовки горела баня

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30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в бане на территории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в агрогородке Ратомка Минского района, сообщили БЕЛТА в МЧС.
"29 января в 15.15 поступило сообщение о пожаре в парильном помещении бани, расположенной в одноэтажном здании административно-бытового корпуса на территории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства по ул. Корицкого в агрогородке Ратомка Минского района. В результате пожара повреждена деревянная отделка парильного помещения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.-0-