В раздевалке минского аквапарка у иностранца украли более $9 тыс.

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном аквапарке у иностранца украли более $9 тыс. Он оставил их в раздевалке в кармане джинсов. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Джинсы с крупной суммой в кармане мужчина оставил в кабинке для переодевания. "Спустя два часа он вернулся и обнаружил, что из брюк пропали все деньги - $9 тыс. и Br900", - рассказали в ГУВД.

Потерпевший немедленно обратился в милицию. Оперативники уголовного розыска Центрального РУВД Минска по записям камер видеонаблюдения установили круг лиц, которые могли быть причастны к хищению. "Первым правоохранители проверили 42-летнего мужчину, который приехал в Беларусь с семьей в турпоездку. Его задержали в Несвиже во время экскурсии по замку. Он не стал отрицать свою причастность к пропаже денег, но пояснил, что взял только Br900, которые лежали на полу в кабинке", - рассказали в ГУВД.

Затем милиция вышла на след 24-летнего уроженца Гомельской области, который тоже заходил в раздевалку. Он признался, что, увидев чужие брюки, проверил карманы и достал из них пачку долларов. Из похищенной суммы $8,8 тыс. обнаружены у него дома.-0-