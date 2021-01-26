В развлекательных заведениях Минска выявлены нарушения миграционного законодательства

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители провели профилактическую отработку столичных развлекательных заведений, чтобы проконтролировать соблюдение требований миграционного законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители выявили и привлекли к административной ответственности трех иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, и одного гражданина Беларуси, у которого работал иностранец с нарушением установленного порядка.

Подобные рейды милиционеры проводят регулярно. Они проверяют не только заведения общепита, но и рынки, строительные объекты.

Сотрудники миграционной службы обращают внимание на неукоснительное соблюдение норм белорусского законодательства в части соблюдения правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Беларуси. "За нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства предусмотрена административная ответственность вплоть до депортации", - отметили в ГУВД.-0-