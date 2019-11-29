В Речице 17-летняя девушка отправила в мессенджере интимное видео за деньги

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 17-летняя жительница Речицы подозревается в изготовлении и распространении порнографических материалов или предметов порнографического характера, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В мае текущего года с помощью популярного мессенджера девушка переслала 24-летнему жителю другой области видео. За это сообщение получатель должен был заплатить порядка Br50.

Видео правоохранители обнаружили во время оперативных действий по другому преступлению, фигурантом которого стал покупатель откровенной записи. "Молодой человек подозревается в изнасиловании несовершеннолетней в своем регионе", - рассказали в УВД. По заключению эксперта, пересланная от жительницы Речицы запись носит порнографический характер.

В отношении девушки 2002 года рождения возбуждено уголовное дело по ст.343 (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) УК.-0-