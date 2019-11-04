В Речице диспетчер предприятия продавал похищенное топливо и тратил деньги в букмекерской конторе

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Речицкого РОВД выявили крупные махинации по хищению дизельного топлива на республиканском предприятии, сообщил БЕЛТА сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Артем Дубровский.

Под подозрением оказался 30-летний диспетчер автотранспортного участка. По версии следствия, с мая по август он украл более 14 т нефтепродукта почти на Br25 тыс.

Как пояснили в УВД, в ведении диспетчера были электронные топливные карты, в том числе резервные. "Воровал подозреваемый, как говорится, руками сторожа этого же предприятия. Подельнику передавался чип, с которым тот ехал на АЗС и сливал топливо. За одно посещение заправки похищалось порядка 200 л дизеля, который затем продавали индивидуальным предпринимателям в сфере пассажирских и грузовых перевозок", - рассказал начальник ОБЭП Речицкого РОВД Валентин Хомчиц.

Вырученные деньги оставались у диспетчера. Сторож помогал ему безвозмездно: надеялся на протекцию.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК Беларуси (кража в крупном размере). Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом.

Как оказалось, к преступлению мужчину привела игромания: он делал ставки в букмекерской конторе, после проигрыша залез в долги. Рассчитаться с ними намеревался средствами от продажи дизтоплива, однако их тоже проиграл.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.-0-