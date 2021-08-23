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23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице горела пилорама, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.Сообщение о пожаре складируемых пиломатериалов на территории пилорамы по ул. Чапаева райценра поступило в службу спасения ранним утро 22 августа. Огнем повреждено 4 куб.м досок. Пострадавших нет.Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - поджог, неосторожное обращение с огнем при курении.-0-