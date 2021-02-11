В Речице легковушка ехала на красный и сбила 8-летнего мальчика

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице в ДТП пострадал ребенок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 10 февраля примерно в 14.30. "42-летний водитель на Citroen на ул.Ленина проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 8-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть на зеленый свет", - рассказали в УГАИ.
Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение Гомельской областной детской клинической больницы.
В ГАИ просят водителей быть максимально внимательными на дороге, всегда обращать внимание на светофоры и дорожные знаки. "Также при подъезде к пешеходным переходам и перекресткам следует снижать скорость, так как на дороге могут появиться другие участники движения", - подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде.
Также госавтоинспекторы просят родителей постоянно напоминать детям, что при переходе проезжей части нужно обязательно посмотреть по сторонам и убедиться, что водители останавливаются и уступают дорогу.-0-