В Речице мошенницу со стажем приговорили к двум годам лишения свободы

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Речицкого района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. Ранее фигурантку 9 раз привлекали по этой статье, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

На скамье подсудимых оказалась 28-летняя жительница райцентра. Она попросила знакомого оформить на него в рассрочку мобильный телефон, обещала самостоятельно вносить ежемесячные платежи. Потерпевший приобрел для нее сотовый стоимостью более Br390. Женщина продала его и потратила вырученные деньги на свои нужды.

По данным суда, обвиняемая умышленно ввела потерпевшего в заблуждение, свои обязательства исполнять не собиралась.

Также от махинаций жительницы райцентра пострадала женщина, которая искала вариант жилья для найма на длительный срок. Обвиняемая солгала, что готова сдать ей внаем квартиру при условии предоплаты Br100. Как выяснилось, мнимый арендодатель не могла выполнить принятые на себя обязательства. Она ввела доверчивую женщину в заблуждение ради денег, которые затем потратила по своему усмотрению.

Приговором суда женщина признана виновной по ч.2 ст.209 УК. Окончательно с учетом приговора суда Речицкого района от 12 ноября 2019 года ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-