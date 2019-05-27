В Речице мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, в аварии погиб водитель "Кавасаки", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Смертельное ДТП произошло 26 мая примерно в 13.33. Предварительно установлено, что 31-летний водитель "Пежо" при повороте налево не предоставил преимущество движущемуся навстречу мотоциклу "Кавасаки", которым управлял 32-летний мужчина.
В результате столкновения мотоциклист и его 42-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу, где водитель от полученных травм скончался.-0-
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