В Речице мужчина обследовал цех и провалился под пол

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице мужчина обследовал неэксплуатируемый цех и провалился под пол, понадобилась помощь спасателей, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Спасатели 16 мая в 17.33 получили сообщение о том, что в неэксплуатируемом цехе по улице Ильича райцентра человек упал со второго этажа. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что в здании обрушился деревянный пол на площади 1,5 кв.м. В результате мужчина, который обследовал цех, упал с высоты 5 м и оказался в изолированном помещении без окон и дверей.

Работники МЧС демонтировали часть кирпичной кладки и спасли мужчину. Пострадавшего госпитализировали в райбольницу с предварительным диагнозом "перелом бедра, черепно-мозговая травма".-0-

Фото МЧС