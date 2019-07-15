В Речице нетрезвый водитель на легковушке врезался в автомобиль ГАИ

15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием служебного автомобиля ГАИ произошла в ночь с 12 на 13 июля в Речице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Примерно в 00.05 на улице Трифонова райцентра сотрудники ОГАИ Речицкого РОВД общались с пешеходом, который в темное время суток шел по дороге без фликера. "В этот момент на служебный автомобиль ГАИ, обозначенный аварийной сигнализацией и включенным маячком синего цвета, врезалась Audi А4, ехавшая в попутном направлении. За рулем был 33-летний водитель в нетрезвом состоянии", - рассказали в ГАИ региона.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили значительные механические повреждения.

В отношении водителя легковушки составлено 3 административных материала, в том числе за езду в нетрезвом виде.-0-