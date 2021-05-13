В Речице пьяный молодой человек ударил милиционера - возбуждено уголовное дело

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице отдых молодежи с распитием спиртного закончился уголовным делом, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Ночью 8 мая в оперативно-дежурную службу Речицкого РОВД поступило сообщение от жительницы многоэтажки по улице Комсомольской о том, что в одной из квартир бурно отдыхают соседи и мешают уснуть.

По адресу выехали участковый инспектор и милиционер-водитель. В квартире действительно было шумно - "отдыхали" пятеро парней. "Правоохранители потребовали вести себя сообразно времени суток и попросили посторонних покинуть помещение. Трое из компании сразу же ушли. Остались 22-летний хозяин и его знакомый - неработающий 20-летний парень, который временно проживал в квартире", - рассказали в УВД.

Владелец жилья выразил недовольство, что пришли милиционеры. Пьяные молодые люди стали хватать сотрудников за форму и толкать. Призывы успокоиться не дали результата. В какой-то момент квартирант ударил участкового в голову, а при задержании - головой в область груди. Милиционерам пришлось применить газовый баллончик. Приятелей задержали и доставили в РОВД.

Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Хозяин квартиры ранее был судим за хулиганство, его отпустили под подписку о невыезде. Приятель-квартирант арестован.-0-