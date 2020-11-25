Фото УВД Гомельского облисполкома
25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/ В Речице под колесами легковушки погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 24 ноября примерно в 21.05. 36-летняя женщина, водитель автомобиля "Опель Мерива", наехала на 42-летнего пешехода, у которого не было световозвращающих элементов, на ул.Набережной райцентра.
По предварительной информации, мужчина был нетрезв и лежал на проезжей части дороги.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.-0-