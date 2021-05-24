Фото МЧС
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речице после аварии водителя УАЗа зажало в салоне, потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о ДТП по улице Могилевской в Речице спасателям поступило около половины пятого вечера 22 мая. Столкнулись кроссовер "Джили" и микроавтобус УАЗ. Водителя последней машины зажало в салоне.
Спасатели при помощи гидравлического инструмента отрезали переднюю дверь, отжали переднюю панель. Водителя достали из салона и передали медикам. С различными травмами мужчина госпитализирован.
Обстоятельства аварии устанавливаются.-0-
Фото МЧС