24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице при пожаре погиб мужчина и спасена женщина, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре двухквартирного дома по ул. Турчинского поступило спасателям сегодня около 03.30. К приезду работников МЧС открыто горела кровля дома. При тушении пожара спасатели обнаружили в комнате одной из квартир двух человек. На кровати и полу лежали мужчина и женщина, которых передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины. Женщину госпитализировали.

Огнем уничтожены кровля, часть потолочного перекрытия, повреждены стены и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-