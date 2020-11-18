В Речице при пожаре спасли 50-летнего мужчину

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Речице спасли 50-летнего мужчину, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме по переулку Восточному поступило в службу спасения 17 ноября в 16.30. По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение кровли дома.

"В доме вместе с братом проживала женщина 1974 года рождения. При проведении разведки спасатели обнаружили мужчину и спасли его. После осмотра сотрудниками скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии с предварительном диагнозом "отравление продуктами горения и термическими ожогами" он госпитализирован", - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Причина возгорания устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС