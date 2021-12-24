Фото Гомельского областного управления МЧС
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речице при пожаре в доме обнаружен погибший мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Сегодня в 00.03 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городе Речица Гомельской области. Дом принадлежит гражданину 1961 года рождения, место работы которого устанавливается", - рассказали в пресс-службе.
При пожаре обнаружен погибший, который самовольно проник в дом. Его личность, причины пожара и гибели устанавливаются.-0-