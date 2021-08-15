В Речице при пожаре жилого дома спасен мужчина

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речице при пожаре жилого дома работники МЧС спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.Сегодня в 00.50 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул.Сыдько. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что горит жилой дом, внутри которого создалось сильное задымление. При проведении разведки на диване обнаружен хозяин дома. Его подняли и подали в оконный проем. После мужчину отнесли на безопасное расстояние, где его осмотрели работники скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" он госпитализирован.Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем уничтожено имущество и повреждены стены в комнате.Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-