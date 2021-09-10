В Речице при столкновении такси и УАЗа пострадали женщина и ребенок

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице водитель такси нарушил ПДД - пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 9 сентября примерно в 16.00. 39-летний водитель на автомобиле такси "Лада Гранта" двигался по ул.Заслонова райцентра со стороны ул.Гоголя в направлении ул.Доватора. "При выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю УАЗ под управлением 61-летнего водителя, который двигался по главной дороге", - рассказали в УГАИ.

В ДТП травмы получили пассажиры такси - 35-летняя женщина и 9-летний ребенок. Их госпитализировали в Речицкую ЦРБ.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о неукоснительном соблюдении ПДД. "Будьте внимательны на дороге, ведь вы несете ответственность за пассажиров, которых везете в авто. В автомобиле такси допускается перевозить детей без использования детских удерживающих устройств, но все же лучше пристегнуть ребенка ремнями безопасности - это сохранит ему жизнь", - подчеркнули в УГАИ.-0-